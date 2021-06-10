Kayserispor Başkanı'ndan Aşı çağrısı - Son Dakika

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'dan aşı çağrısı yapıldı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından "Koronaya karşı aşılama çalışmalarında yaş sınırı hızla düşüyor. Aşıdaki gelişme; yaz aylarında açık havada olmamız pandemi ile mücadelede büyük avantaj. Tribünlerde özlediğimiz coşkuya yeniden kavuşmak için aşılarımızı mutlaka olalım" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

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