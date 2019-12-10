Son Dakika Haberleri: Kayserispor Başkanı oyuncuları soyunma odasında tebrik etti
Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı oyuncuları soyunma odasında tebrik etti - Son Dakika Spor

Kayserispor Başkanı oyuncuları soyunma odasında tebrik etti

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası teknik heyet, futbolcular ve başkan, soyunma odasında galibiyeti kutladı.

Kayserispor Başkanı oyuncuları soyunma odasında tebrik etti, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası teknik heyet, futbolcular ve başkan, soyunma odasında galibiyeti kutladı.


İstikbal Mobilya Kayserispor'da haftalar sonra gelen galibiyet, büyük sevinç oluşturdu. Çaykur Rizespor'u sahasında 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takımda maç sonrasında Başkan Berna Gözbaşı soyunma odasına inerek teknik heyeti ve futbolcuları tek tek tebrik etti. Teknik Direktör Bülent Uygun soyunma odasında "Hepinizle gurur duyuyorum. İnanılmaz derecede iyi mücadele ettiniz. Yüreğinizi ortaya koydunuz. Herkese adamlığınızı gösterdiniz. Kendinize biraz daha güvenseniz, bugün daha farklı olurdu. Hepinizi tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.


Başkan Berna Gözbaşı da, takıma teşekkür ederek, "Bugün hem benim hem sizin için onur savaşıydı. Hem Kayseri'ye hem Türkiye'ye hem de dünyaya ne olduğumuzu gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bülent Uygun Berna Gözbaşı'yı öptü
Hülya Avşar, tenis turnuvasında 67 yaşındaki Durdu Teyze ile maça çıktı Süper Lig'in yıldızı isyan etti! "Messi aldılar da haberim mi yok?" Beşiktaşlı isme çarpıcı eleştiri: İstanbul'u görünce feleğini şaşırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 16:18:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor Başkanı oyuncuları soyunma odasında tebrik etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]