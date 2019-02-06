Son Dakika Haberleri: Kayserispor Başsağlığı Diledi

Kayserispor Başsağlığı Diledi

48 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in acısını paylaştı.

Kayserispor Başsağlığı Diledi, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in acısını paylaştı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve ülkemizi UEFA Avrupa liginde temsil eden Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'in babasını kaybetmesi futbol camiasında üzüntüyle karşılandı.

Bir çok futbol kulübü yazılı açıklama ile Galatasaray ve teknik direktörü Fatih Terim'in acısını paylaştı. Kayserispor kulübü de yazılı bir açıklama yayınlayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Terim ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:18 Kaynak: İHA

Galatasaray, İstikbal Mobilya, Fatih Terim, Kayserispor, Spor
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