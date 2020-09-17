Kayserispor başsağlığı mesajı yayınladı

Hes Kablo Kayserispor kulübü, 53 yıl önce Kayserispor- Sivasspor arasında oynanan maçta hayatını kaybeden taraftarlar için başsağlığı mesajı yayınladı.

17 Eylül 17 Eylül 1967 tarihinde Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan maçta yaşanan arbede neticesinde hayatını kaybeden taraftarlar için başsağlığı mesajı yayınladı.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "53 yıl önce bugün, 17 Eylül 1967'de Sivasspor ile oynadığımız müsabakada çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybeden hem Kayserispor hem Sivasspor taraftarlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi. - KAYSERİ