Kayserispor-Beşiktaş Bilet Satışları Bugün Satışa Çıkıyor
17 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş arasında 02 Mart Cumartesi günü oynanacak olan ligin 24.hafta karşılaşması bilet fiyatları belli oldu.
İstikbal Mobilya Kayserispor
ile Beşiktaş
arasında 02 Mart Cumartesi günü oynanacak olan ligin 24.hafta karşılaşması bilet fiyatları belli oldu. Biletler Passolig tarafından bugün saat 15.00'de satışa sunulacak.
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Sezonu 24.haftasında 02 Mart Cumartesi günü Kayseri Kadir Has
Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş maçı biletleri bugün satışa çıkıyor. 100 TL ile 40 TL arasında değişen bilet fiyatlarına futbol severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor Ayrıca, misafir tribün bilet satışları Perşembe günü saat 11.00'de satışa sunulacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde;
Batı Alt: 100 TL
Doğu Alt: 70 TL
Doğu Üst: 50 TL
Batı Üst: 50 TL
Kuzey Üst: 40 TL
Kuzey Alt: 40 TL
Misafir Tribünü: 50 TL - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:13 Kaynak: İHA
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