Son Dakika Haberleri: Kayserispor-Beşiktaş Bilet Satışları Bugün Satışa Çıkıyor

Kayserispor-Beşiktaş Bilet Satışları Bugün Satışa Çıkıyor

17 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş arasında 02 Mart Cumartesi günü oynanacak olan ligin 24.hafta karşılaşması bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor-Beşiktaş Bilet Satışları Bugün Satışa Çıkıyor, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş arasında 02 Mart Cumartesi günü oynanacak olan ligin 24.hafta karşılaşması bilet fiyatları belli oldu. Biletler Passolig tarafından bugün saat 15.00'de satışa sunulacak.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 24.haftasında 02 Mart Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş maçı biletleri bugün satışa çıkıyor. 100 TL ile 40 TL arasında değişen bilet fiyatlarına futbol severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor Ayrıca, misafir tribün bilet satışları Perşembe günü saat 11.00'de satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde;

Batı Alt: 100 TL

Doğu Alt: 70 TL

Doğu Üst: 50 TL

Batı Üst: 50 TL

Kuzey Üst: 40 TL

Kuzey Alt: 40 TL

Misafir Tribünü: 50 TL - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:13 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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