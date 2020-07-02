Kayserispor, Beşiktaş karşısında 3 puan hedefliyor - Son Dakika

Kayserispor, Beşiktaş karşısında 3 puan hedefliyor

Kayserispor, sahasında oynayacağı Beşiktaş maçını kazanmak arzusunda.

Kayserispor, sahasında oynayacağı Beşiktaş maçını kazanmak arzusunda. Teknik Direktör Prosinecki, oyuncularına güvendiğini söyledi.

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Süper Lig'in 30. hafta maçında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışan sarı-kırmızılı takımda moraller yüksek. Son 2 haftada 6 puan toplayarak kümede kalma yolunda önemli bir adım atan Kayserispor, sahasında Beşiktaş'ı mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.


Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Oyuncularım son haftalarda çok özverili. Sıkı çalışıyorlar ve bunun karşılığında da son 4 maçta 9 puan aldık. Beşiktaş maçı için de iyi hazırlanıyoruz. Sahamızdaki bu maçı kazanıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Tek düşüncemiz galibiyet. Oyuncularım da bunu istiyor. Ben de onlara inanıyorum, güveniyorum" dedi. - KAYSERİ

Robert Prosinecki, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 22:19 Kaynak: İHA

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