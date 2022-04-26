Kayserispor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu

26.04.2022 09:52
Kayserispor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak lig maçının bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak lig maçının bilet fiyatları belli oldu. Bilet fiyatları 40 TL ila 150 TL arasında değişiyor.

Süper Lig'in 35.haftasında Kadir Has stadında oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu. 1 Mayıs Pazar günü oynanacak maçın biletleri bugün saat 11: 00'de satışa çıkarılacak. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları 40 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Pazar günü oynanacak maçın bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt tribün bileti: 40 TL

Kuzey tribün bileti: 40 TL

Doğu üst tribün bileti: 70 TL

Doğu Alt tribün bileti: 100 TL

Batı Alt tribün bileti: 120 TL

Batı Balkon tribün bileti: 150 TL

(Yüksel Yıkılmaz - İHA)

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu! Galatasaray'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu Galatasaray'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayserispor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:05 Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 154 sözleşmeli personel alınacak
10:01 Putin siyasette gururlu! " İncindiği için barış görüşmelerinden çekildi"
09:54 Porsuk Çayı'na düşen telefonunu almak için suya atladı, az daha canından oluyordu
09:40 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "vebal"açıklaması! "Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini taşıyamayız"
01:22 2 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı! Hava yolu şirketinden açıklama: şeffaflıkla araştırıyoruz
09:29 Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
09:11 Üç kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe, babasının bilgisayarında hangi bilgilere ulaştı?
09:10 Yıkılan havuz duvarı işçinin sonu oldu
09:04 Sadakatsiz dizisi ekranlara veda ediyor! Final tarihi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 10:13:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement