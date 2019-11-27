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Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 7 puanla son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 13'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 7 puanla son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 13'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesinde teknik direktör Bülent Uygun, saha içinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Takım toplantısının ardından gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde; düz koşu ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanın ikinci bölümünde ise iki gruba ayrılarak çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Alpay Çelebi ve Levent Gülen ile kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu, Paul-Georges Ntep ve Adryan Tavares antrenmanda yer almadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bülent Uygun'un futbolcularla konuşması

-Antrenmandan görüntüler

-Genel detaylar


İstikbal Mobilya, Kayserispor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:13 Kaynak: DHA
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