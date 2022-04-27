Kayserispor-Beşiktaş maçına Erkan Özdamar atandı - Son Dakika
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Kayserispor-Beşiktaş maçına Erkan Özdamar atandı

27.04.2022 14:54
Kayserispor-Beşiktaş maçına Erkan Özdamar atandı

Yukatel Kayserisor ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçını Erkan Özdamar yönetecek.

Yukatel Kayserisor ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçını Erkan Özdamar yönetecek.

Süper Lig'in 35. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş maçını Erkan Özdamar'ın yönetmesine karar verildi. Merkez Hakem Kurulu, 01 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Kayseri'de oynanacak maçta Erkan Özdamar'ı görevlendirirken, Samet Çiçek ve Murat Ergin Gözütok da yardımcı hakem olarak bu maçta görev üstlenecek. MHK, Oğuzhan Aksu ise bu zorlu maçta 4. hakem olarak görevlendirdi. Özdamar bu sezon geride kalan 34.hafta sonunda Yukatel Kayserispor 3 maçını yönetirken, Beşiktaş ise 2 maçını yönetti. Maçın VAR ve AVAR hakemleri maç öncesi belli olacak.

(İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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