Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında kendi evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

10 puanla ligin son sırasında bulunan sarı-kırmızılı takım, kendi evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına Kadir Has Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetimindeki antrenmanda futbolcular düz koşu ve pas çalışması yaptı.

3 Ocak 2021 tarihinde Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19: 00'da başlayacak. - KAYSERİ