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Kayserispor, Bilal ile yollarını ayırdı

6 saat önce

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'da kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Kayserispor, Bilal ile yollarını ayırdı, System.String[]

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'da kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılılarda geçen günlerde kadro dışı bırakılan 24 yaşındaki gurbetçi futbolcu Bilal Başacıkoğlu, kulüple olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Durumu sosyal medya hesabından paylaşan kanat oyuncusu Başacıkoğlu, şunları kaydetti:

"Kulüp için elimden gelen her şeyi yaptım. Ta ki artık kulübün benden desteğini çektiğini hissedene kadar. Doğruluğu hatta bir kaynağı olmayan haberle suçlandım. Dışarı yansımayan birçok olumsuz gelişme durumu bu noktaya getirdi. Kulüp bu durumdayken bu olumsuzluklardan bahsetmek istemem, kendime yakıştıramam. Her iki taraf adına da bir son olması en doğru diye düşünüyorum. Kayseri'de hayat boyu görüşeceğim birçok arkadaşlık edindim. Kayseri şehri ve taraftarlar benim için hep özel kalacak. Oyuncular her zaman gelir gider ama kulüp baki kalır. Bu köklü ve güzide kulüp, bir ivme yakalayacak ve yukarıya tırmanmayı başaracaktır. Bu şehir ve taraftar daha güzel günleri hak ediyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın."

Bilal Başacıkoğlu, bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 3 asist başarısı gösterirken, 482 dakika sahada kaldı.


Kayserispor, Murat Erat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:15 Kaynak: DHA
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