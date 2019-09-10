Son Dakika Haberleri: Kayserispor BM gibi
Son Dakika Spor Haber

Kayserispor BM gibi

55 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor bünyesinde 12 farklı ülkeden futbolcu bulunuyor.

Kayserispor BM gibi, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor bünyesinde 12 farklı ülkeden futbolcu bulunuyor. Türkiye'den sonra en çok Brezilya'dan futbolcu var.


Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor bünyesinde 13 yabancı futbolcu bulunuyor. Sarı Kırmızılı takımda Türkiye hariç 12 farklı ülkeden oyuncu bulunuyor.


İstikbal Mobilya Kayserispor bünyesinde bulunan yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:


Adryan Tavares (Brezilya)


Pedro Hernique (Brezilya)


Brice Dja Djedje (Fildişi Sahili)


Benoit Poulain (Fransa)


Bernard Mensah (Gana)


Ben Rienstra (Hollanda)


Paul Ntep (Kamerun)


Anthony Uzodimma (Nijerya)


Migeul Lopes (Portekiz)


Silvi Lung (Romanya)


Emmanuel Adebayor (Togo)


Aymen Abdennour (Tunus)


Artem Kravets (Ukrayna) - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Brezilya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gece kulübünde 6 kişi tarafından dayak yiyen Drinkwater, 6 hafta forma giyemeyecek
David Beckham, reklam filminde Çinli model ile evlendi Emre Mor, Türk güzelin peşine düştü! Mesajları ifşa oldu Şenol Güneş'ten yıldız oyuncuya kesik!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 09:53:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor BM gibi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]