Son Dakika Haberleri: Kayserispor Boldrin'i Rize'ye verdi
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Kayserispor Boldrin'i Rize'ye verdi

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Brezilyalı Boldrin'i Çaykur Rizespor'a verdi.

Kayserispor Boldrin'i Rize'ye verdi, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, Brezilyalı Boldrin'i Çaykur Rizespor'a verdi.

2017-2018 sezonunda transfer edilen, geçen sezon da Rizespor'da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 750 bin avro bonservis bedelle Rizespor'a verildi. Boldrin'in Rize temsilcisi ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Boldrin, Kayserispor forması ile 35 maçta görev alırken 4 gol atıp 1 asist yapmıştı. Brezilyalı futbolcu geride kalan sezon ise 30 maçta Rizespor forması giydi.

Boldrin bu maçlarda 4 gol attı ve 7 asist yaptı. - KAYSERİ
Çaykur Rizespor, Kayserispor, Rizespor, Rize, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:21 Kaynak: İHA
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