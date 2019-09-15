Son Dakika Haberleri: Kayserispor bugünü izinli geçirecek
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Kayserispor bugünü izinli geçirecek

55 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 5.haftasında sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.

Kayserispor bugünü izinli geçirecek, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 5.haftasında sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.


Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik heyet oyuncularına 1 gün izin verdi.


Dün Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan Sarı-Kırmızılılar bugünü izinli olarak geçirecek.


Ligin 5.haftasında Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla başlayacak olan Sarı-Kırmızılılarda tek hedef 3 puan. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Denizlispor, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:54 Kaynak: İHA
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