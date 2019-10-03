Son Dakika Haberleri: Kayserispor Çakır ile gülemiyor
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Kayserispor Çakır ile gülemiyor

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği 34 maçta sadece 7 kez kazandı.

Kayserispor Çakır ile gülemiyor, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği 34 maçta sadece 7 kez kazandı.


FIFA'nın ve TFF'nin gözde hakemi Cüneyt Çakır, bugüne kadar 34 kez İstikbal Mobilya Kayserispor'un maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 7 kez kazanırken 14 beraberlik, 13 mağlubiyet elde etti.


Cüneyt Çakır, sarı kırmızılı takımın deplasmanda oynadığı 18 müsabakada düdük çaldı. Bu maçlarda sarı kırmızılı takım, 4 kez kazanırken 7 kez beraberlik aldı 7 kez de yenildi. Çakır'ın yönettiği maçlarda Kayserispor şu sonuçları aldı:


Kayserispor- Konyaspor 0-2


Kayserispor- Galatasaray 1-3


Beşiktaş-Kayserispor 2-2


Adanaspor-Kayserispor 2-1


Kayserispor- Antalyaspor 0-1


Kasımpaşa-Kayserispor 1-2


Beşiktaş-Kayserispor 2-1


Kayserispor-Galatasaray 2-4


Gençlerbirliği-Kayserispor 1-1


Gaziantepspor-Kayserispor 0-1


Kayserispor- Orduspor 0-0


Galatasaray-Kayserispor 3-0


Antalyaspor-Kayserispor 3-0


M.Başakşehir-Kayserispor 1-0


Kayserispor-Galatasaray 0-2


Gaziantepspor-Kayserispor 1-2


Galatasaray-Kayserispor 1-1


Konyaspor-Kayserispor 0-1


Kayserispor- Sivasspor 4-1


Kayserispor-Sivasspor 2-2


Trabzonspor-Kayserispor 2-1


Kayserispor- Denizlispor 3-0


Kayserispor-Sivasspor 0-0


Konyaspor-Kayserispor 0-0


Kayserispor- Bursaspor 4-1


M.Başakşehir-Kayserispor 1-1


Denizlispor-Kayserispor 2-0


Kayserispor-Osmanlıspor 3-3


Gençlerbirliği-Kayserispor 2-2


Kayserispor- Ankaragücü 1-2


Kayserispor-Denizlispor 2-2


Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0


Kayserispor-Antalyaspor 1-1


Kayserispor- Elazığspor 1-1 - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Cüneyt Çakır, Galatasaray, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:24 Kaynak: İHA
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