Kayserispor Çakır ile gülemiyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği 34 maçta sadece 7 kez kazandı.



FIFA'nın ve TFF'nin gözde hakemi Cüneyt Çakır, bugüne kadar 34 kez İstikbal Mobilya Kayserispor'un maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 7 kez kazanırken 14 beraberlik, 13 mağlubiyet elde etti.



Cüneyt Çakır, sarı kırmızılı takımın deplasmanda oynadığı 18 müsabakada düdük çaldı. Bu maçlarda sarı kırmızılı takım, 4 kez kazanırken 7 kez beraberlik aldı 7 kez de yenildi. Çakır'ın yönettiği maçlarda Kayserispor şu sonuçları aldı:



Kayserispor- Konyaspor 0-2



Kayserispor- Galatasaray 1-3



Beşiktaş-Kayserispor 2-2



Adanaspor-Kayserispor 2-1



Kayserispor- Antalyaspor 0-1



Kasımpaşa-Kayserispor 1-2



Beşiktaş-Kayserispor 2-1



Kayserispor-Galatasaray 2-4



Gençlerbirliği-Kayserispor 1-1



Gaziantepspor-Kayserispor 0-1



Kayserispor- Orduspor 0-0



Galatasaray-Kayserispor 3-0



Antalyaspor-Kayserispor 3-0



M.Başakşehir-Kayserispor 1-0



Kayserispor-Galatasaray 0-2



Gaziantepspor-Kayserispor 1-2



Galatasaray-Kayserispor 1-1



Konyaspor-Kayserispor 0-1



Kayserispor- Sivasspor 4-1



Kayserispor-Sivasspor 2-2



Trabzonspor-Kayserispor 2-1



Kayserispor- Denizlispor 3-0



Kayserispor-Sivasspor 0-0



Konyaspor-Kayserispor 0-0



Kayserispor- Bursaspor 4-1



M.Başakşehir-Kayserispor 1-1



Denizlispor-Kayserispor 2-0



Kayserispor-Osmanlıspor 3-3



Gençlerbirliği-Kayserispor 2-2



Kayserispor- Ankaragücü 1-2



Kayserispor-Denizlispor 2-2



Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0



Kayserispor-Antalyaspor 1-1



Kayserispor- Elazığspor 1-1 - KAYSERİ