Kayserispor Çalışmalara Ara Vermeden Devam Ediyor
21 dakika önce
Kayserispor 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu devre arası kampına Antalya Belek'te yaptığı sabah antrenmanı ile devam etti.
Kayserispor
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu devre arası kampına Antalya Belek
'te yaptığı sabah antrenmanı ile devam etti.
Teknik Direktör Hikmet Karaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ile başladı. Ardından ayak tenisi ve dar alanda yapılan çift kale maç ile sarı-kırmızılı takım çalışmalarını tamamladı.
Kaleciler, kaleci antrenörümüz Erdoğan Özdoğan eşliğinde çalışmalarına devam etti.
Takım hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:06 Kaynak: İHA
Hazırlık Maçında Dili Boğazına Kaçan Muammer Yıldırım, Sarı-Kırmızılı Taraftarları Korkuttu
Beşiktaş'ta Isimat-Mirin İlk İdmanına Çıktı
Fenerbahçe, Kudret Oben Saraçoğlu ile Sözleşme İmzaladı
Galatasaray, Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'le Görüşmelere Başladı