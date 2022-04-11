Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmandan önce futbolculardan Lionel Carole ve Mert Çetin, açıklamalarda bulundu.

Carole, Türkiye'de bütün maçların çok zorlu geçtiğini ve galibiyet için mücadele edeceklerini belirterek, "Hafta içi çalışıp bu maçı çok ciddiye alacağız. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu maçla rakibimizi bizden olabildiğince uzak bir konuma getirmek ve ondan sonraki maçlara odaklanmak istiyoruz." diye konuştu.

Mert Çetin de Kayserispor için takım olarak ellerinden geleni vermeye çalıştıklarını vurguladı.

Göztepe maçında alınan galibiyetin önemli olduğunu dile getiren Mert Çetin, şunları kaydetti:

"Takımca elimizden gelen her şeyi vermek zorundaydık. Zor geçen 5 haftanın üzerine bu galibiyet bizi çok mutlu etti ve rahatlattı. Herkes gibi ben de elimden geleni yaptım ve yapmak da zorundaydım. Galibiyeti istiyoruz ve bunun için her şeyi yapmak zorundayız. 2-1 kazandık ve herkes çok mutlu. Kupa ve ligde elimizden geleni yaparak galibiyetle sahadan ayrılmak için sabırsızlanıyoruz."

Mert Çetin, maçların çok zorlu geçtiğini belirterek, "Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil, Rize de onlardan biri. Zor bir maç olacak. Hazırlık dönemindeyiz. Bu haftayı iyi geçirip Rize'ye de en iyi şekilde hazırlanıp galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Takımda herkes çok mutlu. Aile gibiyiz zaten. İnşallah bu aile ortamını da sahaya yansıtıp galibiyetle ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı, 15 Nisan Cuma günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.