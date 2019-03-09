Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Kayserispor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Taktik çalışmayla idmanı tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bugün hava yoluyla Trabzon'a oradan da kara yoluyla Rize'ye geçerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Öte yandan antrenman öncesinde Kayserisporlu futbolcular, teknik direktör Hikmet Karaman'ın doğum gününü kutlayarak kendi imzalarının bulunduğu forma hediye etti.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçını hakem Halis Özkahya yönetecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:33 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Elektrik Çarpması Sonrası Hayatını Kaybeden Kayserisporlu Taraftar Toprağa Verildi Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Hollanda Ümit Milli Takımına Çağrıldı

Fenerbahçe, Kopenhag Forması Giyen Robert Skov'a Kancayı Taktı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Haim Revivo, Tel Aviv Belediye Başkanına Rüşvet Vermekle Suçlanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 14:39:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]