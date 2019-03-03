Kayserispor Chery'e Jest Yaptı
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı futbolcusu Tjaronn Chery, Beşiktaş maçında unutulmadı.
İstikbal Mobilya Kayserispor
'un başarılı futbolcusu Tjaronn Chery
, Beşiktaş
maçında unutulmadı. Kadir Has
stadında oynanan ve 2-2 sona eren İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş maçında Kravets, attığı gol sonrası Chery'in formasını alıp kameraya koşarak, golü takım arkadaşına hediye etmişti.
Müsabaka sonrası Kayserispor kulübü de yazılı bir açıklama yaparak "Maç öncesi aldığı haber üzerine izinli olarak ülkesine giden oyuncumuz Tjaronn Chery'nin annesine acil şifalar diliyor, tabela berabere yazsada çalınan galibiyetimizi kendisine armağan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Sarı Kırmızılı takımın en golcü ismi olan Chery, annesinin rahatsızlığından ötürü Beşiktaş maçı günü ülkesine gitmiş ve kadrodan çıkarılmıştı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:34 Kaynak: İHA
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