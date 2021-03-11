Kayserispor çıkışını Galatasaray maçıyla sürdürmek istiyor - Son Dakika

Kayserispor çıkışını Galatasaray maçıyla sürdürmek istiyor

11.03.2021 11:41

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacakları maçtan galip ayrılarak, çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacakları maçtan galip ayrılarak, çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Tokgöz, AA muhabirine, takımın, yeniden teknik direktörlük görevine gelen Uğur Kulaksız ile yükselişe geçtiğini ve ekibin iyi bir hava yakaladığını belirtti.

Futbol takımlarının başarısında motivasyonun çok önemli olduğunu vurgulayan Tokgöz, "Uğur hocayla daha önce 2 maçta 6 puan almıştık. Kısa bir aranın ardından tekrar takımın başına geçti. Gelir gelmez Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle bizi yeniden sevindirdi. Uğur hoca takımımızda inanılmaz bir bütünlük ve beraberlik sağlıyor. Tüm oyuncularımız ve teknik ekibimiz de ona tam destek veriyor. Uğur Kulaksız ile çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz." dedi.

Tokgöz, Uğur Kulaksız'ın üst düzey futbol bilgisi olduğuna dikkati çekerek, "Kulübün dengelerini bilmek, oyuncu grubunu harekete geçirmek, bunları büyük bir taktikle hazırlayıp bilgiyi oyuncuya aktarmak gibi marifetlerin hepsini bir araya getirdiği için teşekkür ediyoruz. Sezon sonuna kadar Uğur hocayla devam edeceğiz." diye konuştu.

"Ligimizde hoca istikrarı yok"

Hes Kablo Kayserispor'un son iki sezondur sık teknik direktör değiştirdiğini anımsatan Tokgöz, şöyle devam etti:

"Başkanımız Berna Gözbaşı ve yönetim kurulumuzun en istemediği şey teknik direktör değiştirmek olmasına rağmen Türkiye'de bu çok mümkün olmuyor. Buna ne kadar karşı çıkan kulüp olsak da istenilen sonuçlar alınamayınca sonuç odaklı bir lig olduğu için sık teknik direktör değiştirdik. İngiltere'de çok iyi bir kadro kuran teknik direktörle 5 yıl sonra gelen kupa için bile büyük mutluluklar yaşanıyor. Türkiye'de maalesef bu istikrar sadece Galatasaray'da yaşanabiliyor. Onun haricinde maalesef ligimizde hoca istikrarı yok."

"Hakemlere yüklenmek Türk futboluna zarar veriyor"

Tokgöz, Türkiye'de kulüp yöneticilerinin, takımlarının hatalarını göz ardı edip hakemlere çok yüklendiğini ve bunun Türk futboluna zarar verdiğini savundu.

Hakemlerin her kulübün aleyhine ve lehine kararlar verebileceğinin altını çizen Tokgöz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de şampiyonluk yarışında olan tüm takımların maç sonrası çok ciddi açıklamaları oluyor. Sivasspor da geçtiğimiz hafta 'endişeliyiz' diye bir açıklama yaptı. Kayserispor Kulübü olarak hiçbir endişemiz olmadığını Galatasaray maçına da gönül rahatlığıyla çıkacağımızı belirtmek istiyorum. Ancak şu söylemlerden de çok rahatsız olduğumuzu dile getirmek istiyorum. Hiçbir hoca, hiçbir kulüp kendi öz eleştirisini yapmadan, hiç suçu yokmuş gibi sadece hakemlerin ve onların bazı hatalarının üzerine suç atarak bir yere varamaz. Bizim de daha önceden hakemlerle ilgili serzenişlerimiz oldu ancak hakemlerin suçu olmadığı ve yenildiğimiz maçlarda da 'hakemlik bir sıkıntı yok, verilen kararlar doğru, biz oynamadık' diye öz eleştiri yaptık."

Kayserispor, kendi maçlarını 6 hakeme analiz ettiriyor

Tokgöz, hakemlerin de hata yapabileceklerini, kendi maçlarını gözlemlemeleri için biri yabancı olmak üzere 6 eski hakemle anlaştıklarını aktardı.

Hakem heyetinin kendilerine çok faydalı olduğuna değinen Tokgöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ekip bizim her maçımızla ilgili rapor hazırlıyor. Maçlardaki tüm hakem kararlarını, lehte ve aleyhte olmak üzere bize iletiliyor. Özellikle son iki maçımızda hem lehimize hem de aleyhimize verilen kararlar var. Bu kadar normal bir süreç yok. Bence hakemlerin üzerine gitmek yerine herkes öz eleştirisini yaparsa algı operasyonu yapmaktan vazgeçerse Türk futbolu ilerler. Hakem hatalarının olduğunu kabul ediyorum ancak Serdar Tatlı'nın başında olduğu MHK'nin objektif olduğuna inanıyorum. Benim oyuncum kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyonu kaçırıyorsa hakemin de hata yapması o oyuncu kadar doğaldır."

Galatasaray maçı

Ligde 13 Mart Cumartesi günü sahalarında Galatasaray ile yapacakları maça değinen Tokgöz, "Takımımız Galatasaray maçına ciddi şekilde hazırlanıyor. En iyi skoru almak için sahaya çıkacağız. Takımıma güveniyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Puanlar alıp, bu yıl ligde kalacağız. Gelecek yıl için de çok iyi bir yapılanmayla daha iyi yerlerde olacağız." ifadelerini kullandı.

Kayserispor çıkışını Galatasaray maçıyla sürdürmek istiyor
Kayserispor çıkışını Galatasaray maçıyla sürdürmek istiyor
Kayserispor çıkışını Galatasaray maçıyla sürdürmek istiyor
Kayserispor çıkışını Galatasaray maçıyla sürdürmek istiyor

Galatasaray, Kayserispor, Türkiye, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor çıkışını Galatasaray maçıyla sürdürmek istiyor - Son Dakika Spor


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