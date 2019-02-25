Son Dakika Haberleri: Kayserispor Çıkışını Sürdürüyor

Kayserispor Çıkışını Sürdürüyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda Atiker Konyaspor'u yenen İstikbal Mobilya Kayserispor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Kayserispor Çıkışını Sürdürüyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda Atiker Konyaspor'u yenen İstikbal Mobilya Kayserispor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılılar ligin 15. haftasında göreve getirilen Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 9 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Bu maçlarda 19 puan toplayarak ligde averajla 10. sıraya yükselen Kayseri ekibi, son 3 maçından da galibiyetle ayrılarak 9 puan aldı.

Sarı-kırmızılılar iç sahada ligin 21. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0, 22. haftada İzmir temsilcisi Göztepe'yi 2-1, dün de deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Savunmasında sorunlar yaşayan ve ligin ilk 14 haftasında 24 gol yiyen İstikbal Mobilya Kayserispor, bu haftadan sonra oynadığı 9 lig maçında ise kalesinde sadece 4 gole izin verdi.

Kayseri ekibi, son olarak ligin 14. haftasında 2-0'lık skorla Trabzonspor'a yenilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:23 Kaynak: AA

İstikbal Mobilya, Atiker Konyaspor, Kayserispor, Spor
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