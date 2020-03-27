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Kayserispor'da 1 idari personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
6 saat önce
HES Kablo Kayserispor, kulüpte yapılan koronavirüs taramasında, 1 idari personelin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
HES Kablo Kayserispor, kulüpte yapılan koronavirüs taramasında, 1 idari personelin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan koronavirüs taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:28 Kaynak: DHA
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