Kayserispor'da 11 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor - Son Dakika

Kayserispor'da 3 futbolcu kiralık olmak üzere 11 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona erecek.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu 41 puanla 17. sırada tamamlayan Kayserispor'da sezonun tamamlanmasının ardından Cristian Sapunaru, Miguel Lopes, Kevin Luckassen, Anton Maglica, Nehuen Mario Paz, Karlo Muhar, Aziz Behich, Uğur Demirok, Muğdat Çelik, Nurettin Korkmaz ve kaleci İsmail Çipe'nin sözleşmeleri 31 Mayıs'ta bitecek.

Sarı Kırmızılı takımda bu sezon kiralık olarak oynayan Nehuen Mario Paz, Karlo Muhar ve Aziz Behich'in sözleşmeleri sona eren oyuncular arasında yer alıyor. - KAYSERİ