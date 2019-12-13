Kayserispor'da 2 ayrılık daha! Şamil ve Umut... - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da 2 ayrılık daha! Şamil ve Umut... - Son Dakika Spor

Kayserispor'da 2 ayrılık daha! Şamil ve Umut...

6 saat önce

Sarı-Kırmızılı kulüpten alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesi ile günlerdir idmana çıkmayan, dün yapılan ödeme sonrasında idmana çıkan Kayserispor kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz ayrılık kararı aldı.

Kayserispor'da 2 ayrılık daha! Şamil ve Umut..., System.String[]

Sarı-Kırmızılı kulüpten alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesi ile günlerdir idmana çıkmayan, dün yapılan ödeme sonrasında idmana çıkan Kayserispor kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz ayrılık kararı aldı.


Kayserispor yönetiminden bekledikleri ilgiyi göremeyen Umut Bulut ile Şamil Çinaz, bugün teknik heyet ile yaptığı görüşme sonrasında ayrılık kararı aldı ve takım arkadaşları ile vedalaştı. Umut Bulut ile Şamil Çinaz, sözleşmelerini tek taraflı feshetmek için TFF'ye başvuru yaptı.


Umut Bulut ile Şamil Çinaz, Kayserispor tesislerinden ayrılırken bir açıklama yapmadı.


Kayserispor, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:22 
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