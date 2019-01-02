Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da 2 Futbolcu Kampa Katılmayacak

Kayserispor'da 2 Futbolcu Kampa Katılmayacak

10 dakika önce

Ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak Kayserispor'da 2 futbolcu kampa katılmayacak.

Kayserispor'da 2 Futbolcu Kampa Katılmayacak, System.String[]
Ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak Kayserispor'da 2 futbolcu kampa katılmayacak.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 19 puanla noktalandıran ve ikinci yarıya daha umutlu bakan Kayserispor, hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirecek. Bugün toplanacak yarından itibaren de idmanlara başlayacak Kayserispor kampında 30 futbolcu bulunacak. A takımda bulunan futbolcuların yanı sıra alt yapıdan 7 futbolcu da kampta olacak. Ancak A takımda bulunan 2 futbolcu kamp çalışmalarına katılamayacak.

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada sakatlığı geçmeyen Sakıb Aytaç ile Oğuzhan Berber'in Antalya kamp kadrosuna alınmadığını söyledi. Orhan Taşçı, "Sezon başından bu yana sakatlığından ötürü takımımızdan ayrı kalan Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber, Antalya kamp çalışmalarına katılamayacak. Ligin ikinci yarısında takımımıza dahil olmasını beklediğimiz iki futbolcumuzun tedavisine devam edilecek" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:09 Kaynak: İHA

Antalya, Kayserispor, Spor
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