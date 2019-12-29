Kayserispor'da 2'nci Prosinecki dönemi - Son Dakika
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Kayserispor'da 2'nci Prosinecki dönemi

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor daha önce 15 Ekim 2012 - 10 Ocak 2014 tarihleri arasında çalıştığı Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile anlaştı.

Kayserispor'da 2'nci Prosinecki dönemi, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor daha önce 15 Ekim 2012 - 10 Ocak 2014 tarihleri arasında çalıştığı Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile anlaştı. Robert Prosinecki, sezon sonuna kadar Sarı-kırmızılı takımın başında görev alacak.

Lige Hikmet Karaman ile başlayan sarı kırmızılı kulüpte başkan Erol Bedir'in istifa etmesinin ardından teknik direktör Hikmet Karaman da istifa etmişti. Karaman'ın yerine göreve gelen ve 2 hafta kaldıktan sonra istifa eden Samet Aybaba'dan sonra Kayserispor teknik direktörlüğüne Bülent Uygun getirilmişti. Sarı-kırmızılı takımın başında 7 lig maçına çıkan Uygun ile Trabzonspor maçı öncesi yollar ayrıldı.Sarı Kırmızılılar bugün ise 50 yaşındaki Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile anlaşmaya vardı. 15 Ekim 2012 - 10 Ocak 2014 tarihleri arasında Kayserispor teknik direktörlük görevi yapan Prosinecki, sarı kırmızılı takımda 6 sene sonra 2'nci dönemini yaşayacak. Prosinecki transferini sosyal medya hesabından duyuran İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geliyor. Teknik direktör Robert Prosinecki ile anlaştık, camiamıza hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.


Robert Prosinecki, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:31 Kaynak: DHA
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Kayserispor, Prosinecki ile anlaştı
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