Kayserispor'da 2. Prosinecki dönemi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da 2. Prosinecki dönemi - Son Dakika Spor

Kayserispor'da 2. Prosinecki dönemi

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki'ye emanet edildi.

Kayserispor'da 2. Prosinecki dönemi, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki'ye emanet edildi.

Dünyaca ünlü İspanyol kulüpleri Real Madrid ve Barcelona'nın da aralarında bulunduğu takımlarda forma giyen Prosinecki, Hırvatistan Mili Takımı ile 2002 Dünya Kupası'na katıldıktan sonra 2003 yılında aktif futbol yaşantısına son verdi.

Daha sonra 2006-2010 yılları arasında Hırvatistan milli takımında teknik direktör Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan Prosinecki, futbolcuyken bir dönem formasını da giydiği Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında 2010 yılında kariyerindeki ilk teknik direktörlük deneyimine başladı.

Kızılyıldız'dan ayrıldıktan sonra 15 Ekim 2012'de Kayserispor'da göreve başlayan Hırvat teknik adamın, sarı-kırmızılı takımdaki ilk deneyimi 15 ay sürdü.

Prosinecki, 2012-2013 sezonun 7. haftasında Mersin İdmanyurdu maçının ardından 7 puanla 15. sırada devraldığı takımda önemli işlere imza atarak Kayserispor'u sezon sonunda 52 puanla 5. sıraya kadar taşıdı.

Prosinecki'nin öğrencileri 2013-2014 sezonunda ise beklentileri karşılamayarak başarısız bir grafik çizdi. İlk devrenin sonunda 12 puanla son sırada yer alan Kayserispor'da 17. haftada deplasmanda 5-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından 31 Aralık 2013'te Hırvat teknik adam ile yollar ayrıldı.

48 maçta 18 galibiyet

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda Kayserispor'un başında 48 karşılaşmaya çıkan Prosinecki, 18 galibiyet sevinci yaşadı. Kayserispor, Hırvat teknik direktör yönetiminde çıktığı maçlarda 12 beraberlik, 18 de yenilgi aldı.

Prosinecki yönetimindeki Kayserispor Türkiye Kupası'nda çıktığı 4 maçta ise 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Hırvat teknik adam, Kaysersipor'un ardından sırasıyla Azerbaycan ve Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdı.

Bosna Hersek'i 2018'den bu yana çalıştıran Prosinecki'nin EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda çalıştırdığı milli takım gruptan çıkma şansını yakalayamamış, bunun üzerine 27 Kasım'da Hırvat teknik adamla yollar ayrılmıştı.

Hedef ligde kalmak

Kayserispor Kulübü Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayserispor için en iyi tercihi yaptıklarını söyledi.

Prosinecki'nin Kayseri'yi tanıdığını belirten Tokgöz, "İlk hedefimiz ligde kalmak. Hocamızla da bu konu üzerinde konuştuk. Devre arasında yapacağımız transferlerle de ligde kalacağımıza inancımız tam." diye konuştu.

Robert Prosinecki, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sahada Cüneyt Çakır, VAR'da Koray Gençerler
Ünal Karaman'ın basın toplantısındaki sözleri, Ahmet Ağaoğlu'nu kızdırdı İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman ayrılığının nedenlerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:35 Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik - Son Dakika Spor
17:31 Arda Turan, Galatasaray'da 66 numaralı formayı giyecek - Son Dakika Spor
17:30 'Clash Royale' şampiyonu Tunahan 'Usta' Türkoğlu oldu - Son Dakika Spor
17:29 Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? - Son Dakika Spor
17:25 Muay Thai Milli Takımı, dondurucu soğukta Abant'ta antrenman yaptı - Son Dakika Spor
16:59 Nevzat Aydın, Ünal Karaman'ın görevine son verilmesine tepki gösterdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 17:39:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor'da 2. Prosinecki dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]