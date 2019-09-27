Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da 3 eksik var
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Kayserispor'da 3 eksik var

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Konyaspor deplasmanına 3 eksik ile çıkacak.

Kayserispor'da 3 eksik var, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, Konyaspor deplasmanına 3 eksik ile çıkacak.


Süper Lig 6.haftasında Konyaspor'a konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da 3 eksik var. Geride kalan 5 haftada 3 beraberlik 2 yenilgi alan Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları devam eden Artem Kravets, Şamil Çinaz ve Alpay Çelebi bu hafta yine oynayamayacak.


Takımdan ayrı çalışan Artem Kravets ile Şamil Çınaz'ın 1-2 haftadan hazır hale gelebileceği Alpay'ın ise ligin ikinci yarısına hazır hale gelmesi için tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Geçtiğimiz hafta hasta olmasına rağmen forma giyen Pedro Hernique'nin ise rahatsızlığının tamamen geçti ve forma giyebilecek. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:19 Kaynak: İHA
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