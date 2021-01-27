Kayserispor'da 3 kaleci forma giydi - Son Dakika

İsmail Çipe'nin formsuzluğun ardından kaleyi Doğan Alemdar devraldı. Genç kaleci, Trabzonspor , Antalyaspor , Beşiktaş , Denizlispor , Malatyaspor , Gaziantep , Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kaleyi korudu. 8 maçta forma giyen Doğan Alemdar 4 maçta kalesini gole kapatırken 9 gol yedi.

Sarı Kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı itibariyle ligde 26 gol yedi. Sezonun ilk 8 maçta Sarı Kırmızılı takımın kalesini Silviu Lung korudu. Lung 8 maçta kalesinde 10 gol görürken 3 maçta gol yemedi.

Süper Lig'in ilk yarısı itibariyle kalesinde 26 gol yiyen Hes Kablo Kayserispor 'da, 3 kaleci forma giydi.

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