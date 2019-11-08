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Kayserispor'da 4 eksik var

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Gençlerbirliği maçında 4 futbolcusundan faydalanamayacak.

Kayserispor'da 4 eksik var, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, Gençlerbirliği maçında 4 futbolcusundan faydalanamayacak.


Spor toto süper lig'in 11.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da 4 eksik var. Sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır hale gelemeyen Artem Kravets, sakatlığı bulunan Alpay Çelebi'nin yanı sıra Levent Gülen ile Atila Turan da, Gençlerbirliği maçında takımındaki yerini alamayacak.


Gençlerbirliği maçı öncesindeki son idmanda sakatlanan Levent Gülen'in sağ diz çapraz bağlarında esneme oluştuğu ve 2-3 hafta takımındaki yerini alamayacağı öğrenildi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Gençlerbirliği, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:50 Kaynak: İHA
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