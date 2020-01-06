Kayserispor'da 4 futbolcu kırmızı kart gördü - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da 4 futbolcu kırmızı kart gördü - Son Dakika Spor

Kayserispor'da 4 futbolcu kırmızı kart gördü

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'da ligin ilk yarısında 4 oyuncu kırmızı kart gördü.

Kayserispor'da 4 futbolcu kırmızı kart gördü, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'da ligin ilk yarısında 4 oyuncu kırmızı kart gördü.


Hes Kablo Kayserispor'da ligin ilk yarısında oynanan 17 haftalık periyotta 4 futbolcu 5 kırmızı kart gördü. Bu 5 kartın 4'ünü 3 yabancı oyuncu gördü.


Sarı-Kırmızılılarda Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique 2 kez kırmızı kart görürken, Bernard Mensah, Aymen Abdennour ve Umut Bulut 1'er kırmızı kart gördü. Pedro Henrique 3.haftadaki Galatasaray ve 6.haftadaki İ.H. Konyaspor maçında kırmızı kart gördü. Aymen Abdennour ve Umut Bulut 3.haftada oynanan Galatasaray maçında kırmızı kart görürken, Bernard Mensah ise 6.haftada oynanan İ.H.Konyaspor maçında kırmızı kart görmüştü. - KAYSERİ

Kayserispor, Konyaspor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:37 Kaynak: İHA
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