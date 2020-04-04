Kayserispor'da 5 futbolcuya sokağa çıkma yasağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın dün açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı gençler sokağa çıkamayacak.

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