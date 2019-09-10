Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da 6 eksik var
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Kayserispor'da 6 eksik var

56 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor maçına 6 eksik ile gidecek.

Kayserispor'da 6 eksik var, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, Cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor maçına 6 eksik ile gidecek.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4.haftasında Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da kırmızı kart cezalısı olan Pedro Hernique, Umut Bulut, Aymen Abdennour ve sakatlıkları devam eden Alpay Çelebi, Şamil Çinaz ve Artem Kravets forma giyemeyecek.


Ligde son oynanan Galatasaray maçında kırmızı kart gören 3 önemli oyuncunun yanı sıra sakatlıkları devam eden 3 isim de hafta sonu takımdaki yerini alamayacak. 6 eksik ile Antalya'ya gidecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik heyet, yeni transferlere şans tanıyacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Antalyaspor, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:57 Kaynak: İHA
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