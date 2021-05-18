Kayserispor'da 6 teknik direktör çalıştı - Son Dakika

Kayserispor'da 6 teknik direktör çalıştı

18.05.2021 09:22
Kayserispor'da 6 teknik direktör çalıştı, System.String[]

Kayserispor geride kalan sezon 6 farklı teknik direktör ile çalıştı.

Kayserispor geride kalan sezon 6 farklı teknik direktör ile çalıştı.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu 17.sırada tamamlayarak kümede kalmayı başaran Kayserispor, 6 teknik direktör ile çalıştı. 42 hafta süren Süper Lig'de 41 puan toplayan sarı kırmızılı takımda en çok puanı toplayan teknik adam Uğur Kulaksız oldu. Kayserispor Uğur kulaksız yönetiminde 6 maçta 12 puan toplarken Samet Aybaba döneminde ise 8 maçta 4 puan topladı.

Kayserispor, 2020-2021 futbol sezonunda Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Uğur Kulaksız, Dan Petrescu, Hamza Hamzaoğlu ve Yalçın Koşukavak ile çalıştı. Sezona Bayram Bektaş ile başlayan Kayserispor, ilk 7 haftada 2 galibiyet elde ederken 4 kez yenildi. Rakiplerine 4 gol atan kalesinde 10 gol gören Kayserispor 6 puan toplayabildi. Bayram Bektaş'ın ardından göreve getirilen teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde 8 maça çıkıldı. Bu maçlarda Kayserispor 4 beraberlik 4 mağlubiyet elde ederken hiç kazanamadı. Sarı Kırmızılılar bu süreçte 5 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Samet Aybaba'dan sonra 2 haftalığına Uğur Kulaksız ile Alper Kelkitli görev yaptı. Bu süreçte Kayserispor 2 galibiyet elde etti. Rakiplerine 2 gol atıp kalesinde gol görmeyen Kayserispor 6 puanı hanesine yazdırdı. Kayserispor'da görev yapan 4.teknik direktör yabancı oldu. Rumen Dan Petrescu göreve geldi ve sarı kırmızılı takımın başında 8 maçta görev yaptı. Bu süreçte Kayserispor 2 galibiyet 3 beraberlik 3 yenilgi elde etti. Rakip ağlara 6 gol atıp kalesinde 9 gol gören Kayserispor bu süreçte 9 puan topladı. Petrescu'nun görevden ayrılmasından sonra yine Uğur Kulaksız ile çalışıldı. Uğur Kulaksız ikinci döneminde 4 maçta görev yaptı. Bu maçlarda Kayserispor 2 galibiyet 2 mağlubiyet elde ederek 8 puan toplarken 4 gol atıp 8 gol yedi. Kayserispor'da yeni hoca arayışları neticesinde Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldı. Kayserispor bu süreçte 6 maça çıktı. 4 beraberlik alıp 2 kez yenilirken hiç kazanamadı. Kayserispor bu hocası ile 5 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

Kayserispor'da son olarak Yalçın Koşukavak, teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Kayserispor bu maçlarda 1 galibiyet 3 beraberlik 1 yenilgi aldı. 8 gol atıp 6 gol yiyen Kayserispor bu süreçte 6 puan topladı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor'da 6 teknik direktör çalıştı
Kayserispor'da 6 teknik direktör çalıştı
Kayserispor'da 6 teknik direktör çalıştı
Kayserispor'da 6 teknik direktör çalıştı

Hamza Hamzaoğlu, Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'da 6 teknik direktör çalıştı - Son Dakika Spor


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