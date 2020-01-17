Kayserispor'da 6 yeni transfer için imza töreni düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da 6 yeni transfer için imza töreni düzenlendi - Son Dakika Spor

Kayserispor'da 6 yeni transfer için imza töreni düzenlendi

7 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'da daha önce anlaşma sağlanan 6 futbolcu için toplu imza töreni yapıldı.

Kayserispor'da 6 yeni transfer için imza töreni düzenlendi, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'da daha önce anlaşma sağlanan 6 futbolcu için toplu imza töreni yapıldı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törene, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, asbaşkan Mustafa Tokgöz, başkan yardımcıları Onur Gözbaşı, İsa Gün ve başkan danışmanı Süleyman Akın ile genel sekreter Burhanettin Erdoğan hazır bulundu.

Törende, Zoran Kvrzic, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar 2,5 yıllığına, Gustavo Campanharo 1,5 yıllığına, Muris Mesanovic ile Enver Cenk Şahin de sezon sonuna kadar kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kayserispor, Hes Kablo, Sekreter, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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