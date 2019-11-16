Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da 8 futbolcu sözleşmesini feshediyordu!
Son Dakika Spor Kayserispor'da 8 futbolcu sözleşmesini feshediyordu! - Son Dakika Spor

Kayserispor'da 8 futbolcu sözleşmesini feshediyordu!

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi, haftalardır kulüpten alacaklarını alamayan ve bunun için ihtar çeken yabancı futbolcularına ödeme yaptı.

Kayserispor'da 8 futbolcu sözleşmesini feshediyordu!, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi, haftalardır kulüpten alacaklarını alamayan ve bunun için ihtar çeken yabancı futbolcularına ödeme yaptı.


Eğer bugün ödeme yapılmasaydı 8 futbolcunun sözleşmesi otomatik olarak fesih olacaktı.


Alacaklarını isteyen kaleci Silviu Lung, Minguel Lopes, Benoit Poulain, Bernard Mensah, Paul Georges Ntep, Adryan Tavares, Pedro Menrique ve Emmanuel Adebayor, 15 Kasım itibariyle ödeme alamasaydı sarı kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesini feshediyordu. Ancak Kayserispor Yönetimi, 8 futbolcuya 3 Milyon TL ödeme gerçekleştirdi.


Bu ödeme sonrasında futbolcuların alacaklarından bir miktar düştü ve fesih durumu ortadan kaldırıldı.


Kayserispor'un milli aradan sonraki rakibi Sivasspor çalışmalarına devam ediyor...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şener Özbayraklı ile Şilan Makal'ın düğünü Artvin'de olacak
Galatasaray'dan Falcao açıklaması: Bir hafta İspanya'da kalacak A Milli Takım, EURO Elemeleri'nde evinde gol yemeyen tek takım oldu Almanlardan Türkiye'yi seçen Ahmed Kutucu'ya kariyer tehdidi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 17:07:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da 8 futbolcu sözleşmesini feshediyordu!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]