Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda, ısınma bölümünün ardından istasyon, pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yapıldı.
Yeni transfer Aaron Lennon da takımla çalışmalara başladı.
Kayserispor'un yeni transferi Aaron Lennon, takımla birlikte çalışmalara başladı... pic.twitter.com/8q2PRjESu4
— Spor Arena (@sporarena) September 4, 2020
Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 14:33
Son Dakika › Spor › Kayserispor'da Aaron Lennon antrenmana çıktı! - Son Dakika Spor