SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, sezonun 2'nci haftasında karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.Ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa'yı tek golle geçen sarı-kırmızılılar, ara vermeden Alanyaspor maçı hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde yapılan antrenmanda Kasımpaşa karşısında ilk 11'de oynayan futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise telafi antrenmanı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:14 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor