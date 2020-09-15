Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de sezonun ikinci haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda, ısınma bölümünün ardından istasyon ve pas çalışmaları yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 13:15 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor