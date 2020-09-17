Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de sezonun ikinci haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda, ısınma bölümünün ardından istasyon, pas ve şut çalışması yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın da devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:13 - Kaynak: AA
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