Kayserispor'da Alanyaspor maçının hazırlıkları başladı

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.

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