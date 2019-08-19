Kayserispor'da Alpay sakatlandı
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç futbolcusu Alpay Çelebi sakatlığından ötürü uzun bir forma giyemeyecek.
İstikbal Mobilya Kayserispor Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:14 Kaynak: İHA
'un genç futbolcusu Alpay Çelebi
sakatlığından ötürü uzun bir forma giyemeyecek. Aytemiz Alanyaspor
ile oynanan ligin ilk hafta maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve maçın 5. dakikasında sakatlanan Alpay Çelebi'nin sağ çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Beşiktaş
'tan kiralık olarak transfer edilen 20 yaşındaki stoper futbolcu, bu hafta bıçak altına yatacak. Alpay Çelebi'nin 6 ay forma giyemeyeceği öğrenildi. - KAYSERİ
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