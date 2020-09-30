Kayserispor'da Ankaragücü hazırlıkları devam ediyor
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 4'ünü haftasında konuk olacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 4'ünü haftasında konuk olacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon, şut çalışması ve çift kale maç yaptı. Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanla günü tamamladı. Yarın öğleden önce antrenman yapacak olan sarı-kırmızılılar sonrasında karayolu ile Ankara'ya gidecek.
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