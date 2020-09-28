SÜPER Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Cuma günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.
Hes Kablo Kayserispor, ligin 4'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetimindeki çalışmada futbolcular top kapma, pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 16:38 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Kayserispor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor