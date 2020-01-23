Kayserispor'da Ankaragücü mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da Ankaragücü mesaisi - Son Dakika Spor

Kayserispor'da Ankaragücü mesaisi

6 saat önce

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Kayserispor'da Ankaragücü mesaisi, System.String[]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.


İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Robert Prosinecki, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:54 
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