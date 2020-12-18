Kayserispor'da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Kayserspor'da hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Sarı-kırmızılar, şut ve yan top çalışmaları gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor 'a konuk olacak Hes Kablo Kayserisor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Slovakya Başbakanı'ndan Ekonomi Bakanı'na ağır sözler: O koltukta bir aptal olduğu için üzgünüm