Kayserispor'da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserisor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Kayserspor'da hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Sarı-kırmızılar, şut ve yan top çalışmaları gerçekleştirdi.
- Kaynak: DHA
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