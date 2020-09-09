Kayserispor'da antrenmana korona virüs engeli

Hes Kablo Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan bir açıklamayla, kulüp personellerinden birinin korona virüs testinin pozitif çıktığı ve bugün yapılması gereken antrenmanın iptal edildiği belirtildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde bir personelde covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bugünkü antrenmanımız iptal edilmiş olup, takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize bugün yeni bir covid-19 testi yapılmıştır. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." - KAYSERİ