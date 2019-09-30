Kayserispor'da aybaba ve hamzaoğlu isimleri geçiyor
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Hikmet Karaman'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ve Samet Aybaba isimleri geçiyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:31 Kaynak: DHA
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor
'da Hikmet Karaman
'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu
ve Samet Aybaba
isimleri geçiyor.
2018-2019 sezonunun 15'inci haftasında Kayserispor'da göreve başlayan Hikmet Karaman, takımın geçen sezon kümede kalmasını sağlamıştı. 2019-2020 sezonunda geride kalan 6 hafta sonunda galibiyeti bulunmayan, 3 puan ile 17'nci sırada yer alan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı kulüpte Hikmet Karaman'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ve Samet Aybaba'nın isimleri ön plana çıktı. Yönetimin yeni hoca için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.
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