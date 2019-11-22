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Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı oldu

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetim kurulu başkanı Hamdi Elcuman istifa etti.

Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı oldu, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetim kurulu başkanı Hamdi Elcuman istifa etti. Yönetim Kurulu, yeni başkan olarak Berna Gözbaşı'nı seçti.


İstikbal Mobilya Kayserispor'da 30 Kasım 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı öncesinde Berna Gözbaşı'nın başkan adaylığını açıklaması üzerine mevcut başkan Hamdi Elcuman istifa etti.


Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere Yönetim Kurulu kararımızla 30.11.2019 tarihinde kulübümüz genel kurulu yapılacaktır. Genel kurul öncesinde mevcut yönetim kurulu üyemiz Berna Gözbaşı, şehrimizin tüm dinamiklerinin ittifakıyla ve desteğiyle başkan adaylığını açıklamıştır. Gelinen noktada halen kulüp başkanlığı görevimizi yöneten Hamdi Elcuman büyük bir jest yaparak yönetim kurulu başkanlığından istifa etmiş, yönetim kurulumuz oy birliğiyle Berna Gözbaşı'yı yönetim kurulu başkanı olarak seçmiştir. Kendisine yapılacak genel kurulumuzdaki adaylığında başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:27 Kaynak: İHA
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