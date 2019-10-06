Kayserispor'da başkanlığa hamdi elcuman getirildi
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İstikbal Mobilya Kayserispor'da Başkan Erol Bedir'in istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:23 Kaynak: DHA
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Başkan Erol Bedir'in istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi. Başkanlığa oybirliğiyle Hamdi Elcuman'ın getirildiği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Kulüp başkanımız Sayın Dr. Erol Bedir'in istifası yönetim kurulumuzca kabul edilmiş olup, yine yönetim kurulumuzca alınan karar gereği kulüp başkalığımıza Sayın Hamdi Elcuman oybirliğiyle getirilmiştir."
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